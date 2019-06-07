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Телеаудитория стартующего сегодня женского ЧМ составит 1 млрд зрителей, - президент ФИФА

Джанни Инфантино уверен в такой цифре.

Телеаудитория стартующего сегодня женского ЧМ составит 1 млрд зрителей, - президент ФИФА
Джанни Инфантино
Фото: euronews.com

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что телевизионная аудитория женского Чемпионата мира по футболу 2019 года во Франции должна составить 1 млрд зрителей.

"Мы хотим выйти на показатель в 1 млрд зрителей, это в пять-шесть раз больше, чем аудитория Супербоула (финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги, - прим. LB.ua), если вы знаете, о чем я говорю. Люди откроют для себя женский футбол. Во Франции будет царить праздничная атмосфера, это будет футбол в чистом виде", - цитирует президента ФИФА "Спорт-Экспресс".

"Этот турнир навсегда изменит отношение мира к женскому футболу", - уверен Инфантино.

Фото: фифа
Женский Чемпионат мира стартует сегодня, в матче открытия турнира сыграют сборная хозяек Мундиаля и Южной Кореи. Турнир продлится до 7 июля.

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