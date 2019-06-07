Телеаудитория стартующего сегодня женского ЧМ составит 1 млрд зрителей, - президент ФИФА

Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил, что телевизионная аудитория женского Чемпионата мира по футболу 2019 года во Франции должна составить 1 млрд зрителей.
"Мы хотим выйти на показатель в 1 млрд зрителей, это в пять-шесть раз больше, чем аудитория Супербоула (финальный матч североамериканской Национальной футбольной лиги, - прим. LB.ua), если вы знаете, о чем я говорю. Люди откроют для себя женский футбол. Во Франции будет царить праздничная атмосфера, это будет футбол в чистом виде", - цитирует президента ФИФА "Спорт-Экспресс".
"Этот турнир навсегда изменит отношение мира к женскому футболу", - уверен Инфантино.