При этом впервые в истории конгресс ФИФА избрал главу организации не голосованием, а аплодисментами.
Ранее делегаты поддержали предложение совета организации, что в случае участия в выборах одного кандидата (как было на сей раз), отказаться от бумажного голосования, и провести процедуру путем аккламации (публичного выражения поддержки).
Gianni #Infantino rieletto presidente della Fifa fino al 2023 @SkySport pic.twitter.com/gwI7ZPxNBY— Alessandro Alciato (@AAlciato) 5 июня 2019 г.
Напомним, 49-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив отстраненного от футбольной деятельности в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала, своего соотечественника Зеппа Блаттера.