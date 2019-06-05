Фото: euronews.com Джанни Инфантино

При этом впервые в истории конгресс ФИФА избрал главу организации не голосованием, а аплодисментами.

Ранее делегаты поддержали предложение совета организации, что в случае участия в выборах одного кандидата (как было на сей раз), отказаться от бумажного голосования, и провести процедуру путем аккламации (публичного выражения поддержки).

Напомним, 49-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив отстраненного от футбольной деятельности в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала, своего соотечественника Зеппа Блаттера.