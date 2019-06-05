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Впервые президент ФИФА был избран не голосованием, а аплодисментами

Джанни Инфантино переизбран президентом ФИФА.

Джанни Инфантино
Фото: euronews.com
Джанни Инфантино
Делегаты 69-го Конгресса ФИФА, который состоялся в Париже, переизбрали швейцарца Джанни Инфантино президентом Международной федерации футбола (ФИФА) на новый 4-летний срок, сообщает официальный сайт ФИФА.

При этом впервые в истории конгресс ФИФА избрал главу организации не голосованием, а аплодисментами.

Ранее делегаты поддержали предложение совета организации, что в случае участия в выборах одного кандидата (как было на сей раз), отказаться от бумажного голосования, и провести процедуру путем аккламации (публичного выражения поддержки).

Напомним, 49-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года, сменив отстраненного от футбольной деятельности в результате крупнейшего в истории ФИФА коррупционного скандала, своего соотечественника Зеппа Блаттера.

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