В матче 1/8 финала на Ролан Гаррос между французским теннисистом Бенуа Пером и японцем Кеем Нисикори 2:3 (2:6, 7:6 (10-8), 2:6, 7:6 (10-8), 5:7) в четвертом сете случился забавный эпизод.
Во время розыгрыша мяча соперники сблизились у сетки и Нисикори в упор нанес сильный форхэнд.
Мяч попал точно в шейку ракетки француза, в которой и застрял.
Сам Пер не сразу сообразил, чем же закончился розыгрыш и стал искать глазами "отскочивший" мяч.
Nishikori-Paire, reprise !@benoitpaire ne cesse de nous surprendre... 😂🎾https://t.co/Sie7HV6zIp | #RG19 pic.twitter.com/9pj31InKfT— Roland-Garros (@rolandgarros) 3 июня 2019 г.
Добавим, что японец в четвертьфинале сыграет против действующего чемпиона Roland Garros Рафаэля Надаля.