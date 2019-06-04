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Редчайший случай произошел на Ролан Гаррос, когда мяч застрял в шейке ракетки

Бенуа Пер даже сперва не сообразил, куда "испарился" мяч.

Редчайший случай произошел на Ролан Гаррос, когда мяч застрял в шейке ракетки
Кей Нисикори
Фото: witter.com/rolandgarros

В матче 1/8 финала на Ролан Гаррос между французским теннисистом Бенуа Пером и японцем Кеем Нисикори 2:3 (2:6, 7:6 (10-8), 2:6, 7:6 (10-8), 5:7) в четвертом сете случился забавный эпизод.

Во время розыгрыша мяча соперники сблизились у сетки и Нисикори в упор нанес сильный форхэнд.

Мяч попал точно в шейку ракетки француза, в которой и застрял.

Сам Пер не сразу сообразил, чем же закончился розыгрыш и стал искать глазами "отскочивший" мяч.

 

Добавим, что японец в четвертьфинале сыграет против действующего чемпиона Roland Garros Рафаэля Надаля.

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