Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами ФК "Карпаты" (Дубовое) и ФК "Поляна" завершился жестоким нападением болельщиков на главного арбитра матча, сообщает zakarpattya.net.ua.
Разъяренные фанаты повалили судью на поле и стали избивать, включая ногами.
По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер "Карпат".
Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и ФФЗ. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.
Добавим, что "Карпаты" замыкают турнирную таблицу первенства области.