Криштиану открыл счет в том матче.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал десятку лучших голов Лиги Чемпионов сезона-2018/19.

Технические наблюдатели УЕФА назвали 10 лучших голов сезона в #ЛигаЧемпионов 😍



Смотри их прямо сейчас! 📺https://t.co/nzU8FD4JIO pic.twitter.com/LBWoTKpXu6 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 июня 2019 г.

Первое место занял мяч, который на 65-й минуте забил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота cdjtq ,sditq rjvfyls - "Манчестер Юнайтед" в матче группового турнира (1:2).

Вторую строчку занял гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче (3:0), третью - мяч нападающего мерсисайдцев Садио Мане, забитый "Баварии" на стадии 1/8 финала (3:1).

Видео всех номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.