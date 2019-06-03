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Гол Роналду в ворота "Манчестер Юнайтед" признан лучшим в Лиге Чемпионов-2018/19

Криштиану открыл счет в том матче.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал десятку лучших голов Лиги Чемпионов сезона-2018/19.

 Первое место занял мяч, который на 65-й минуте забил форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота cdjtq ,sditq rjvfyls - "Манчестер Юнайтед" в матче группового турнира (1:2).

Вторую строчку занял гол форварда "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Ливерпуля" в первом полуфинальном матче (3:0), третью - мяч нападающего мерсисайдцев Садио Мане, забитый "Баварии" на стадии 1/8 финала (3:1).

Видео всех номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

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