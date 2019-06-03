Игрок "Ливерпуля" стал самым молодым в истории участником двух финалов Лиги Чемпионов

Трент Александр-Арнольд сыграл свой первый финал Лиги Чемпионов в возрасте 19 лет.

Фото: EPA/UPG Трент Александр-Арнольд (в центре) в компании своих братьев - Марселла и Тайлера

Таким образом, воспитанник академии "Ливерпуля" стал самым молодым футболистом, дважды сыгравшим в финале Лиги Чемпионов.

На момент матча в Мадриде игроку с причудливой двойной фамилией было 20 лет и неполных 8 месяцев.

Ранее обладателем своеобразного рекорда являлся коллега Трента по амплуа итальянец Кристиан Пануччи, сыграв дважды с"Миланом" в финалах в возрасте 21 и 22 лет.

Александер-Арнольд находится в клубной структуре "Ливерпуля" с шести лет - с тех пор, как его заметили в летнем лагере клуба в районе Клабмур.

Стоит добавить, что агентом Трента является его старший брат Тайлер.

Фото: http://fapl.ru Трент и легенда "Ливерпуля" Стивен Джерард

Добавим, что в прошлогоднем проигранном в Киеве финале против "Реала" (1:3) Александр-Арнольд сыграл также весь матч.