Игрок "Ливерпуля" стал самым молодым в истории участником двух финалов Лиги Чемпионов

Таким образом, воспитанник академии "Ливерпуля" стал самым молодым футболистом, дважды сыгравшим в финале Лиги Чемпионов.
На момент матча в Мадриде игроку с причудливой двойной фамилией было 20 лет и неполных 8 месяцев.
Ранее обладателем своеобразного рекорда являлся коллега Трента по амплуа итальянец Кристиан Пануччи, сыграв дважды с"Миланом" в финалах в возрасте 21 и 22 лет.
Александер-Арнольд находится в клубной структуре "Ливерпуля" с шести лет - с тех пор, как его заметили в летнем лагере клуба в районе Клабмур.
Стоит добавить, что агентом Трента является его старший брат Тайлер.