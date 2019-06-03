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Игрок "Ливерпуля" стал самым молодым в истории участником двух финалов Лиги Чемпионов

Трент Александр-Арнольд сыграл свой первый финал Лиги Чемпионов в возрасте 19 лет.

Игрок "Ливерпуля" стал самым молодым в истории участником двух финалов Лиги Чемпионов
Фото: EPA/UPG

Трент Александр-Арнольд (в центре) в компании своих братьев - Марселла и Тайлера
Фото: EPA/UPG
Трент Александр-Арнольд (в центре) в компании своих братьев - Марселла и Тайлера
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вышел в стартовом составе в победном для "красных" финале Лиги Чемпионов против "Тоттенхэма" (2:0).

Таким образом, воспитанник академии "Ливерпуля" стал самым молодым футболистом, дважды сыгравшим в финале Лиги Чемпионов.

На момент матча в Мадриде игроку с причудливой двойной фамилией было 20 лет и неполных 8 месяцев.

Ранее обладателем своеобразного рекорда являлся коллега Трента по амплуа итальянец Кристиан Пануччи, сыграв дважды с"Миланом" в финалах в возрасте 21 и 22 лет.

Александер-Арнольд находится в клубной структуре "Ливерпуля" с шести лет - с тех пор, как его заметили в летнем лагере клуба в районе Клабмур.

Стоит добавить, что агентом Трента является его старший брат Тайлер.

Трент и легенда &quot;Ливерпуля&quot; Стивен Джерард
Фото: http://fapl.ru
Трент и легенда "Ливерпуля" Стивен Джерард
Добавим, что в прошлогоднем проигранном в Киеве финале против "Реала" (1:3) Александр-Арнольд сыграл также весь матч.

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