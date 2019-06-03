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"Ливерпуль" установил финансовый рекорд Лиги Чемпионов по размеру дохода

Мерсисайдцы превысили показатель "Ювентуса".

"Ливерпуль" установил финансовый рекорд Лиги Чемпионов по размеру дохода
Ливерпуль
Фото: EPA/UPG

"Ливерпуль", победив "Тоттенхэм" в финале Лиги Чемпионов (2:0), в шестой раз в своей истории стал сильнейшим клубом Европы.

А заодно мерсисайдский клуб установил финансовый рекорд по сумме дохода за участие в главном клубном европейском турнире.

"Красные" в сумме заработали 113,1 млн евро, на 3,1 млн перекрыв достижение "Ювентуса", установленное "Старой синьорой" в 2017 году.

При этом за групповую стадию ЛЧ "Ливерпуль" получили 32,5 млн евро, за раунд плей-офф - 37,5 млн, а за победу в финале - 4 млн.

Кроме того, УЕФА выплатил клубу исторический бонус 23 млн, а также призовые за будущее участие в Суперкубке УЕФА - 3,5 млн.

И еще 12,6 млн "красные" заработали через маркетинговый пул.

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