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Молодежная сборная Украины узнала соперника по 1/8 финала Чемпионата мира

Нашей команде можно сказать повезло.

Молодежная сборная Украины узнала соперника по 1/8 финала Чемпионата мира
Молодежная сборная Украины
Фото: ффу

На полях Польши завершились матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу среди команд U-20, по итогам которых определился соперник сборной Украины в 1/8 финала. Им стала сборная Панамы, ставшая с четырьмя очками четвертой лучшей командой из занявших третьи места в группах.

Стоит добавить, что также 4 очка в своей группе набрали португальцы, имеющие такую же разность мячей (-1), как и панамцы, но центральноамериканская сборная забила на один мяч больше и, таким образом, отправила пиренейцев по ранжиру на пятое место из команд, занявших в своих группах третье место.

Матч Украина – Панама состоится 3 июня, а победитель этой встречи в четвертьфинале встретится с победителем пары Колумбия - Новая Зеландия.

Напомним, что сборная Украины вышла в раунд плей-офф с первого места в группе D.

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