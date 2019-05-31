В своем заключительном матче группового этапа Чемпионата мира U-20 сборная Норвегия покуражилась над командой Гондураса (12:0).

Эрлинг Бреут Холанд, выступающий за австрийский "Зальцбург", смог поставить рекорд молодежных ЧМ, забив 9 голов в ворота команды из Южной Америки.

Сборная Норвегии с тремя очками заняла 3-е место в группе С и еще может сыграть в плей-офф. Но для этого необходимо, чтобы португальцы проиграли южноафриканцам (во что верится с трудом), а панамцы не выиграли у саудитов.

18-летний нападающий провел в прошедшем сезоне за "Зальцбург" 10 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевой пас.

Видеообзор поединка Норвегия - Гондурас - на официальном сайте ФИФА.