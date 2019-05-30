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Федерер в одной победе от обладания алфавитного "Большого шлема"

Теннисная легенда отметил необычную веху на "Ролан Гаррос".

Швейцарский теннисист Роджер Федерер приблизился еще к одному достижению - алфавитному "Большому шлему", сообщает atptour.com.

Роджер Федерер
Фото: EPA/UPG
Роджер Федерер
Его суть заключается в том, чтобы одержать победы в турнирах ATP над теннисистами, чьи фамилии начинаются на одну из 26 букв английского алфавита, уточняет издание.

Перед вторым кругом Открытого чемпионата Франции с немцем Оскаром Отте третья ракетка планеты закрыл 24 из 26 букв. Для этого Роджеру понадобилось 1466 матчей.

Побед над соперниками, чьи фамилии начинались бы на букву "O", у Федерера прежде не было. Правда, швейцарец в далеком 1999 году обыграл американца Алекса О'Брайена в "Сурбитоне Челленджер", но "Челленджерс" не являются турнирными событиями.

На сей раз одолев Отто со счетом 6:4, 6:3, 6:4, швейцарец закрыл 25-ю букву и находится в одном шаге от алфавитного "Большого шлема".

Отте рад оказаться в &quot;алфавитном&quot; послужном списке Федерера
Фото: EPA/UPG
Отте рад оказаться в "алфавитном" послужном списке Федерера
Единственной буквой, остающейся непокоренной, является "X", отмечает издание.

Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Примечательно, что Роджер и отец Рууда – Кристиан участвовали в розыгрыше Ролана Гарроса в 1999-2001 годах.

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