Федерер в одной победе от обладания алфавитного "Большого шлема"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер приблизился еще к одному достижению - алфавитному "Большому шлему", сообщает atptour.com.
Перед вторым кругом Открытого чемпионата Франции с немцем Оскаром Отте третья ракетка планеты закрыл 24 из 26 букв. Для этого Роджеру понадобилось 1466 матчей.
Побед над соперниками, чьи фамилии начинались бы на букву "O", у Федерера прежде не было. Правда, швейцарец в далеком 1999 году обыграл американца Алекса О'Брайена в "Сурбитоне Челленджер", но "Челленджерс" не являются турнирными событиями.
На сей раз одолев Отто со счетом 6:4, 6:3, 6:4, швейцарец закрыл 25-ю букву и находится в одном шаге от алфавитного "Большого шлема".
Федерер вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Примечательно, что Роджер и отец Рууда – Кристиан участвовали в розыгрыше Ролана Гарроса в 1999-2001 годах.