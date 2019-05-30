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Победа "Челси" в финале Лиги Европы облегчило "Динамо" путь в групповой этап Лиги Чемпионов

Еще одним заинтересованным лицом был "Лион".

Победа "Челси" в финале Лиги Европы облегчило "Динамо" путь в групповой этап Лиги Чемпионов
Арсенал
Фото: EPA/UPG

Победа "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы (4:1) позволила французскому "Лиону" не принимать участие в квалификации Лиги Чемпионов, а сразу пройти в групповой этап ЛЧ.

В случае победы "канониров" французский клуб начал бы еврокампанию с 3-го квалификационного раунда, так как "Арсенал", который занял в Английской Премьер-Лиге лишь пятое место, мог в качестве победителя Лиги Европы получить прямую путевку на групповой этап Лиги Чемпионов.

Однако теперь "Лион", занявший 3-е место в чемпионате Франции, согласно регламенту УЕФА, сыграет в основной стадии.

Таким образом, вместо французского клуба в раунде плей-офф квалификации ЛЧ сыграют "Истанбул Башакшехир" (Турция) и ЛАСК (Австрия).

Напомним, с третьего квалифая ЛЧ стартует в еврокампании и киевское "Динамо", которое окажется в числе сеяных команд.

Добавим, что "Челси" не зависимо от результата финала Лиги Европы напрямую попал в групповой этап ЛЧ, т.к. в английском чемпионате занял 3-е место.

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