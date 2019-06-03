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Девушка, выбежавшая на поле во время финала Лиги Чемпионов, оказалась связана с российским пранкером

Кинси Волански за свои действия не была наказана.

Кинси Волански во время своего исторического забега
Фото: EPA/UPG
Кинси Волански во время своего исторического забега
Девушка, которая в середине первого тайма финального матча Лиги Чемпионов между британскими "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0) выбежала на поле, оказалась девушкой российского пранкера Виталия Здоровецкого. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Напомним, американская модель Кинси Волански в откровенном купальнике совершила забег на полполя. Мадридские стюарды не особо пытались нагнать беглянку, явно наслаждаясь открывающимися видами ссади. 

Фото: EPA/UPG
При этом на купальнике была надпись Vitaly Uncensored. Так называется блог Здоровецкого на YouTube, где он выкладывает розыгрыши прохожих с полураздетыми девушками.

Отметим, столь стильный и смелый забег позволил Кинси за считанные минуты увеличить число своих подписчиков до двух миллионов (на начало забега их было в 6 раза меньше).

Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, в 2014 году Здоровецкий прервал финал Чемпионата мира по футболу между Германией и Аргентиной (1:0). Он выскочил на поле и подбежал к игроку немецкой сборной Бенедикту Хеведесу, попытавшись поцеловать его. После этого ему запретили вход на стадионы.

Добавим, что за свою акцию в Мадриде Кинси никак не наказали. По словам девушки полиция вела себя очень вежливо.

"Полицейские вели себя очень мило. Правда, ни один из них не говорил по-английски, что создавало определенные трудности, но они действительно были на удивление вежливы и смеялись над тем, что случилось. Меня продержали четыре часа в участке, а потом отпустили, - цитирует Волански "Спорт-Экспресс".

"Нет, ничего такого не было (штраф, - прим. LB.ua). Даже удивительно", - отметила девушка.

Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время фотографии и видео из ее аккаунта являются недоступными.

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