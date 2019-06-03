I can’t wait to Marry you 💍🔥 #Kinsey_Sue pic.twitter.com/goCLh6SImA— Vitaly Zdorovetskiy (@Vitalyzdtv) 1 июня 2019 г.
Напомним, американская модель Кинси Волански в откровенном купальнике совершила забег на полполя. Мадридские стюарды не особо пытались нагнать беглянку, явно наслаждаясь открывающимися видами ссади.
Отметим, столь стильный и смелый забег позволил Кинси за считанные минуты увеличить число своих подписчиков до двух миллионов (на начало забега их было в 6 раза меньше).
Добавим, что за свою акцию в Мадриде Кинси никак не наказали. По словам девушки полиция вела себя очень вежливо.
"Полицейские вели себя очень мило. Правда, ни один из них не говорил по-английски, что создавало определенные трудности, но они действительно были на удивление вежливы и смеялись над тем, что случилось. Меня продержали четыре часа в участке, а потом отпустили, - цитирует Волански "Спорт-Экспресс".
"Нет, ничего такого не было (штраф, - прим. LB.ua). Даже удивительно", - отметила девушка.
Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время фотографии и видео из ее аккаунта являются недоступными.