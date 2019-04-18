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"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" выдали самый безумный матч плей-офф Лиги Чемпионов

Чемпион Англии вылетел из турнира.

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" выдали самый безумный матч плей-офф Лиги Чемпионов
Тоттенхэм
Фото: EPA/UPG

Накануне на "Этихад" "Манчестер Сити" в рамках ответного четвертьфинального матча Лиги Чемпионов попытался ликвидировать гандикап в один мяч, полученный "Тоттенхэмом" в первом поединке в Лондоне. Напомним, неделю назад "шпоры" выиграли 1:0.

Подопечным Хосепа Гвардиолы это почти удалось.

Уже на 4-й минуте Рахим Стерлинг открыл счет в матче 1:0.

Однако радость хозяев была недолгой. Спустя 3 минуты Сон Хын Мин сравнивает счет 1:1, а еще спустя 3 минуты он же выводит "шпор" вперед 1:2.

Теперь "горожанам" для прохода в полуфинал нужно было забивать 3 гола.

На 11-й минуте Бернарду Сильва вторично в матче сравнивает счет 2:2.

А спустя 10 минут Стерлинг делает дубль и выводит МС вперед 3:2.

Подопечным Хосепа Гвардиолы необходимо забить всего один гол, и они его забивают – Серхио Агуэро (59) 4:2.

Теперь уже "Тоттенхэм" в роли проигрывающей стороны.

На 73-й минуте Фернандо Льоренте, в противоречивом эпизоде, вновь качнул качели в сторону гостей 4:3.

"Манчестер Сити" на грани вылета.

Но на 93-й минуте Стерлинг делает хет-трик.., но лишь на минуту. Система VAR отменяет гол из-за офсайда.

Локальная победа хозяев выводит в полуфинал гостей.

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