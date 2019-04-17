В полуфинале Кубка Украины состоялась громкая сенсация

В первом полуфинальном матче Кубка Украины петровский "Ингулец" на домашней арене оказался сильнее луганской "Зари" 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме.

Счет на 16-й минуте открыли хозяева - отличился Евгений Запорожец 1:0.

Спустя 22-е минуты Артем Щедрый удвоил преимущество "Ингульца" 2:0.

В компенсированное к первому тайму время игрок "Зари" Евгений Чеберко до минимума сократил отставание в счете 2:1.

Несмотря на усилия команд во второй половины матча, счет первого тайма остался неизменным.

"Ингулец" - команда Первой лиги сенсационно выходит в финал Кубка Украины.

.Чуть позже состоится вторая полуфинальная встреча, в котором еще один представитель Первой лиги - СК "Днепр-1" примет чемпиона страны - клуб "Шахтер".