В полуфинале Кубка Украины состоялась громкая сенсация

В первом полуфинальном матче Кубка Украины петровский "Ингулец" на домашней арене оказался сильнее луганской "Зари" 2:1.
Все голы были забиты в первом тайме.
Счет на 16-й минуте открыли хозяева - отличился Евгений Запорожец 1:0.
Спустя 22-е минуты Артем Щедрый удвоил преимущество "Ингульца" 2:0.
В компенсированное к первому тайму время игрок "Зари" Евгений Чеберко до минимума сократил отставание в счете 2:1.
Несмотря на усилия команд во второй половины матча, счет первого тайма остался неизменным.
"Ингулец" - команда Первой лиги сенсационно выходит в финал Кубка Украины.
.Чуть позже состоится вторая полуфинальная встреча, в котором еще один представитель Первой лиги - СК "Днепр-1" примет чемпиона страны - клуб "Шахтер".