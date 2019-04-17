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"Аякс" установил рекордное достижение Лиги Чемпионов

Амстердамцы прошли все три раунда квалификации.

"Аякс" установил рекордное достижение Лиги Чемпионов
"Аякс"
Фото: EPA/UPG

Накануне "Аякс" выиграл в Турине у "Ювентуса" ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов (2:1), тем самым, поставив перед Роналду и Ко шлагбаум прохода в следующую стадию плей-офф.

Таким образом, "Аякс" стал первой командой в истории полуфиналов главного клубного турнира Европы, которой удалось в том же сезоне пройти все три раунда квалификации.

Напомним, на первых двух стадиях подопечные Эрика Тен Хага поочередно обыграли австрийский "Штурм" (2:0, 3:1) и бельгийский "Стандард" (2:2, 3:0).

Наконец, по итогам заключительного раунда квалификации "Аякс" отправил в Лигу Европы киевское Динамо" (3:1, 0:0).

Отметим, что подопечные Александра Хацкевича стали единственными в этом розыгрыше, кто не пропустил от "Аякса" на домашней арене.

Добавим, что соперником амстердамцев в полуфинале станет победитель пары "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм".

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