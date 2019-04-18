Футболисты "Ингульца" получат семизначную сумму премиальных за выход в финал Кубка Украины

Футболисты клуба Первой Лиги "Ингульца" получат 1 млн грн премиальных от президента клуба Александра Поворознюка за выход в финал Кубка Украины, заявил главный тренер команды Сергей Лавриненко.

"Безумно радует то, что мы вышли в финал. Свои имена мы вписали в историю клуба. Эмоции переполняют, еще не осознаем до конца то, что мы сделали. Все очень рады. Руководство, президент, мы все попали в сказку.

Наш президент, Александр Поворознюк, озвучил премиальные – миллион гривен", - цитирует коуча Телеканал Футбол 1.

Напомним, в финале Кубка Украины "Ингулец", обыгравший Зарю (2:1), встретится с "Шахтером", одолевшим СК "Днепр-1" (2:0).