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Волейболистка сборной Украины перешла в российскую "Уралочку"

Богдана Анисова долго не раздумывала.

Богдана Анисова
Фото: uralochka-vc.com
Богдана Анисова
Российский волейбольный клуб "Уралочка-НТМК" подписал контракт с нападающей сборной Украины Богданой Анисовой, ранее выступавшей за белорусскую "Минчанку", сообщается на официальном сайте 14-кратных чемпионов России.

"Мне позвонили и сказали, что Карполь (президент и главный тренер клуба Николай Карполь, - прим. LB.ua) рассматривает мою кандидатуру в команду, обозначали задачи и условия, дали время подумать. Через некоторое время мы встретились с Николаем Васильевичем, пообщались и буквально сразу подписали контракт. Я долго не раздумывала, упустить такой шанс было бы глупо.

Я думаю все, кто следит за волейболом, знают, что "Уралочка" - это клуб с очень большой историей и титулами. О клубе я узнала еще в детстве. С тех пор "Уралочка" всегда на слуху. Девчонок всех лично не знаю, кроме Веры Саликовой, с которой мы играли в "Минчанке" в прошлом сезоне. Так получается, что вместе будем выступать за екатеринбургский клуб. Этому я очень рада", - цитирует Богдану пресс-служба Уралочки.

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