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На "Ролан Гаррос" из-за Серены Уильямс с пресс-конференции выгнали прошлогоднего финалиста

Американка не хотела ждать.

На "Ролан Гаррос" из-за Серены Уильямс с пресс-конференции выгнали прошлогоднего финалиста
Доминик Тим
Фото: EPA/UPG

Прошлогодний финалист "Ролан Гаррос", четвертая ракетка мира австриец Доминик Тим, после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в третьем круге текущего турнира (6:3, 4:6, 6:2, 7:5) был изгнан организаторами из главного зала пресс-центра, где он давал традиционное послематчевое интервью журналистам.

При этом организаторы попросили игрока переместиться в помещение поменьше.

Причина звучала странно: в главном зале будет давать интервью американка Серена Уильямс, только что уступившая другой представительнице США Софье Кенин.

Тим был возмущен.

"Я действительно не понимаю. Какого черта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она не может подождать?", - заявил австриец,

Спустя несколько минут Доминик вслед за журналистами все-таки вышел из зала, но от дальнейшего общения с прессой отказался.

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