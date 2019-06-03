Прошлогодний финалист "Ролан Гаррос", четвертая ракетка мира австриец Доминик Тим, после победы над уругвайцем Пабло Куэвасом в третьем круге текущего турнира (6:3, 4:6, 6:2, 7:5) был изгнан организаторами из главного зала пресс-центра, где он давал традиционное послематчевое интервью журналистам.

При этом организаторы попросили игрока переместиться в помещение поменьше.

Причина звучала странно: в главном зале будет давать интервью американка Серена Уильямс, только что уступившая другой представительнице США Софье Кенин.

Тим был возмущен.

"Я действительно не понимаю. Какого черта? Это бред какой-то. Я должен уйти, потому что она не может подождать?", - заявил австриец,

When sascha wins the first two sets but flops in next two to take it to fifth set pic.twitter.com/wRbJcuTMie — Dominic.Meme (@DominicMEME) 1 июня 2019 г.

Спустя несколько минут Доминик вслед за журналистами все-таки вышел из зала, но от дальнейшего общения с прессой отказался.