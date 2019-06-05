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Еще один экс-игрок "Шахтера" может оказаться в "Манчестер Юнайтед", - СМИ

"Ювентус" всерьез интересуется Полем Погба.

Еще один экс-игрок "Шахтера" может оказаться в "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Поль Погба
Фото: EPA/UPG

Чемпион Италии последних восьми лет -  "Ювентус" не оставляет попыток вернуть в Турин хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

С этой целью "Старая синьора" готова предложить "красным дьяволам" одного из трех игроков на выбор в обмен на Погба, сообщает The Guardian.

Запрашиваемая сумма МЮ за чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции - невероятно велика для "Ювентуса". Однако, туринцы могут предложить за француза одного игрока на выбор: Алекса Сандро, Дугласа Косту или Пауло Дибалу, сообщает источник издания.

Стоит добавить, что туринцы интересовались полузащитником "Лацио" Сергеем Милинкович-Савичем. Но запрашиваемая "лациале" сумма за серба в размере 90 млн евро оказалась явно неподъемной для "Ювентуса".

Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. За это время Погба отыграл 124 матча и забил 28 голов.

В минувшем сезоне француз провел за МЮ 45 игр, в которых забил 15 голов и отдал 9 голевых пасов.

Напомним, Коста выступал за донецкий "Шахтер" с 2010 по 2015 годы и был продан в "Баварию" за 30 млн евро. Через 2 года бразилец оказался в "Ювентусе".

Дуглас Коста
Фото: EPA/UPG
Дуглас Коста
Отметим, что в случае выбора "Юнайтед" Косты, "шахтерская диаспора" манкунианского клуба увеличится в два раза – в прошлом году "красным дьяволом" стал Фред.

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