Новым тренером "Шахтера" может стать бразилец, - СМИ

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать 50-летний бразильский специалист Антонио Карлос Заго, сообщает Corriere dello Sport.
Переговоры нынешнего наставника "горняков" Паулу Фонсеки с "Ромой" вышли на финишную прямую.
Римский клуб уже согласовал с португальским специалистом условия личного трехлетнего контракта.
Фонсека находится в ожидании завершения переговоров между двумя клубами относительно суммы компенсации, которую итальянцы заплатят украинского клубу за разрыв контракта с португальцем.
В случае вероятного ухода Паулу, донецкий клуб встанет перед вопросом выбора нового главного тренера.
Заго работал в "Шахтере" с 2013-го по 2015-й годы в качестве ассистента Мирчи Луческу.
После "Шахтера" Заго возглавлял бразильские клубы "Жувентуде" и "Интернасьонал". Последним местом работы тренера был "Ред Булл Бразил".
Весной Заго был признан лучшим тренером бразильской Лиги Паулиста.
Антонио Карлос успел поработать год и в "Роме", в 2013-м году занимая там пост технического тренера.