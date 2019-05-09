Фонсека - один из главных претендентов на пост наставника топ-клуба Италии

Итальянская "Рома" продолжает поиски нового главного тренера на следующий сезон.

И после отказа Антонио Конте возглавить "волков", римский клуб переключил свое внимание на наставника "Шахтера" Паулу Фонсеку, сообщает sport.ua.

В шорт-лист также вошли главный тренер "Челси" Маурицио Сарри и Джан Пьеро Гасперини, который в настоящее время возглавляет "Аталанту".

Однако, Сарри признался, что хочет остаться в Англии.

Таким образом, Фонсека является одним из главных кандидатов на тренерское кресло в "Роме".

Напомним, Клаудио Раньери покинет "Рому" в конце сезона.