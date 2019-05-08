Футболист "Милана" в матерной форме ответил главному тренеру и отказался выходить на замену

Накануне, в рамках 35-го тура итальянской Серии А "Милан" принимал "Болонью" и победил 2:1.

В середине первого тайма возник конфликтный эпизод между главным тренером "Милана" Дженнаро Гаттузо и защитником Тьемуэ Бакайоко.

На поле получил травму Лукас Билья и аргентинскому хавбеку потребовалась замена.

Гаттузо решил выпустить Бакайоко, однако француз неожиданно отказался выходить на поле.

При этом Тьемуэ это высказал Гаттузо в грубой форме.

"Отвали (в мягком переводе) от меня", - сказал экс-игрок сборной Франции своему коучу.

Как выяснилось позже, защитник отказался сразу выходить на футбольное поле, т.к. еще недостаточно был разогрет.

Бакайоко выступает в "Милане" на правах аренды из "Челси". В нынешнем сезоне на его счету 39 матчей во всех турнирах за "россонери", в которых он забил 1 гол и отдал 1 ассист.