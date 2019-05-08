Фото: EPA/UPG Юрген Клопп

После поединка эмоции переполняли не только игроков и фанов "красных", но и главного тренера Юргена Клоппа.

Немецкий специалист по горячим следам во время флэш-интервью не смог подобрать слов, комментируя историческую победу своей команды над "Барсой".

KLOPP IS A FUCKING G FOR THIS 👏🏿😂 pic.twitter.com/ifMvg7xZYf — DanHT (@DanOfficialHT) 7 мая 2019 г.

"Сейчас позднее время, большинство детей, вероятно, уже в постели. Мои парни - *** (хреновы) ментальные монстры. Оштрафуйте меня, если хотите, но других слов у меня нет, это не мой родной язык. Это невероятно, просто невероятно", - заматерился Клопп в эфире.

Напомним, соперник "Ливерпуля" по финальному матчу, который состоится в Мадриде на домашней арене "Атлетико" "Ванда Метрополитано", определится в сегодняшнем поединке между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".