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Главный тренер "Ливерпуля" выругался в прямом эфире, комментируя победу своей команды над "Барселоной"

Юрген Клопп списал это на неродной английский.

Юрген Клопп
Фото: EPA/UPG
Юрген Клопп
Накануне "Ливерпуль" в родных стенах в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов, казалось бы, сделал невозможное – отыграл гандикап в 3 мяча в матче против "Барселоны".

После поединка эмоции переполняли не только игроков и фанов "красных", но и главного тренера Юргена Клоппа.

Немецкий специалист по горячим следам во время флэш-интервью не смог подобрать слов, комментируя историческую победу своей команды над "Барсой".

"Сейчас позднее время, большинство детей, вероятно, уже в постели. Мои парни - *** (хреновы) ментальные монстры. Оштрафуйте меня, если хотите, но других слов у меня нет, это не мой родной язык. Это невероятно, просто невероятно", - заматерился Клопп в эфире.

Напомним, соперник "Ливерпуля" по финальному матчу, который состоится в Мадриде на домашней арене "Атлетико" "Ванда Метрополитано", определится в сегодняшнем поединке между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".

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