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В следующем году "Манчестер Юнайтед" не будет в Лиге Чемпионов: "красные дьяволы" потеряли шансы попасть в Топ-4

МЮ ждет масштабная реорганизация состава.

В следующем году "Манчестер Юнайтед" не будет в Лиге Чемпионов: "красные дьяволы" потеряли шансы попасть в Топ-4
Сольскьяер (справа) показывает своей команде - "на выход"
Фото: EPA/UPG

В предпоследнем туре Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" встречался на выезде с клубом "Хаддерсфилд", который задолго до этого матча застолбил за собой последнее место в турнирной таблице и двумя ногами стоит в Чемпионшипе.

Для продолжения борьбы за попадание в Топ-4, гарантирующее на следующий год участие в Лиге Чемпионов, манкунианцам необходимо было брать 3 очка.

Однако, подопечные Уле Гуннара Сольскьяера в настоящий момент настолько слабы и беспомощны, что смогли лишь сыграть вничью 1:1.

Таким образом, "красные дьяволы" гарантированно пропустят следующий розыгрыш самого популярного клубного европейского турнира.

Кампанию "Юнайтед", скорее всего, составят футболисты "Арсенала", на своем поле также сыгравшие 1:1 с 17-й командой АПЛ – "Брайтоном".

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