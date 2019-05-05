Экс-футболист сборной Украины стал чемпионом России

В 37-м туре российской Премьер-лиги лидер первенства санкт-петербуржский "Зенит" сыграл в Грозном вничью с "Ахматом" (1:1) и, с учетом проигрыша в Туле от "Арсенала" единственного конкурента "сине-бело-голубых" и чемпиона прошлого года – московского "Локомотива" (0:2), досрочно стал чемпионом.

Стоит добавить, что решающий спурт в борьбе за чемпионство был предпринят "Зенитом" после зимней паузы.

Именно в это время клуб с Санкт-Петербурга подписал бывшего защитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого, который успел отличиться несколькими важными голами за "зенитчиков".

Напомним, с 2016 по 2017 годы главным тренером "Зенита" был экс-наставник "Шахтера" Мирча Луческу, с которым Совет директоров клуба с берегов Невы принял решение о досрочном расторжении контракта из-за неудовлетворительных результатов работы.