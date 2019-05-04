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Украинские легкоатлетки выиграли "золото", "серебро" и "бронзу" Бриллиантовой лиги

Первый этан соревнований прошел в столице Катара Дохе.

17-летняя украинка Ярослава Магучих выиграла первое "золото" сборной Украины на этапе Бриллиантовой лиги в столице Катара Дохе.

Украинка взяла высоту в 1,96 метра, тем самым установив новый личный рекорд.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В то же время Марина Бех-Романчук стала серебряным призером в прыжках в длину, ее результат - 6,74 метра.

Первую награду для Украины на соревнованиях - бронзовую медаль - завоевала Анна Рыжикова. Легкоатлетка преодолела дистанцию в 400 метров с барьерами за 54,82 секунды. Быстрее украинки были только американки Далила Мухаммад (53,61 секунды) и Эшли Спенсер (54,72 секунды), занявшие первое и второе места соответственно.

Следующий этап Бриллиантовой лиги стартует в Шанхае 18 мая.

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