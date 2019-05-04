17-летняя украинка Ярослава Магучих выиграла первое "золото" сборной Украины на этапе Бриллиантовой лиги в столице Катара Дохе.

Украинка взяла высоту в 1,96 метра, тем самым установив новый личный рекорд.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В то же время Марина Бех-Романчук стала серебряным призером в прыжках в длину, ее результат - 6,74 метра.

🥇🥈💎🇺🇦Ще дві медалі у на етапі "Діамантової ліги" у Досі!!!



Золото у стрибках у висоту з особистим рекордом 1.96 здобуває чемпіонка Юнацької Олімпіади-2018 Ярослава Магучіх.



Марина Бех-Романчук стає срібною медалісткою у стрибках в довжину (результат - 6.74).



Вітаємо👍 pic.twitter.com/HqxBTwwbVu — НОК України (@OlympicUA) 3 травня 2019 р.

Первую награду для Украины на соревнованиях - бронзовую медаль - завоевала Анна Рыжикова. Легкоатлетка преодолела дистанцию в 400 метров с барьерами за 54,82 секунды. Быстрее украинки были только американки Далила Мухаммад (53,61 секунды) и Эшли Спенсер (54,72 секунды), занявшие первое и второе места соответственно.

🥇🥈💎🇺🇦Ще дві медалі у на етапі "Діамантової ліги" у Досі!!!



Золото у стрибках у висоту з особистим рекордом 1.96 здобуває чемпіонка Юнацької Олімпіади-2018 Ярослава Магучіх.



Марина Бех-Романчук стає срібною медалісткою у стрибках в довжину (результат - 6.74).



Вітаємо👍 pic.twitter.com/HqxBTwwbVu — НОК України (@OlympicUA) 3 травня 2019 р.

Следующий этап Бриллиантовой лиги стартует в Шанхае 18 мая.