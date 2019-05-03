Матчами в Лондоне между "Арсеналом" и "Валенсией", и во Франкфурте между "Айнтрахтом" и "Челси" стартовала полуфинальная стадия розыгрыша Лиги Европы.

"Канониры" на "Эмирейтс" одержали волевую убедительную победу 3:1.

В дебюте поединка счет открыл французский легионер "Валенсии" Муктар Диакаби 0:1.

Однако, валенсийцы не долго вели в счете. К середине тайма Александр Ляказетт своим дублем вывел "Арсенал" вперед 2:1.

И в дальнейшем подопечные Уная Эмери были активней и опасней, но лишь на последней минуте основного времени матча сумели закрепить успех благодаря точному удару Пьер-Эмерика Обамеянга 3:1.

Земляки "Арсенала" из клуба "Челси" на родине Иоганна Вольфганга фон Гёте во Франкфурте также добились положительного для себя результата.

Пропустив на 23-й минуте гол от Луки Йовича (1:0), подопечные Маурицио Сарри сумели восстановить равновесие на последней минуте тайма – отличился Педро (1:1).

Перед повторными поединками всё четче вырисовывается английский финал ЛЕ в Баку.

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги Чемпионов два других представителя английского футбола – "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" выступили неудачно, проиграв, соответственно "Аяксу" (0:1) и "Барселоне" (0:3).

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