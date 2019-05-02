Дом игрока "Барселоны" ограбили во время игры с "Ливерпулем"

В то время, когда на "Ноу Камп" проходил первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов "Барселона" – "Ливерпуль" (3:0), дом бразильского игрока "блаугранас" Артура Мело подвергся ограблению, сообщает eltaquigrafo.com.

Инцидент мог закончиться трагедией, отмечает издание.

Согласно полицейским источникам, два человека с мачете проникли в дом через окно.

С их стороны были угрозы убийства находящемуся в доме брату футболиста. В частности, ему к шее грабители приставили отвертку.

Воры забрали различные драгоценности и ценные вещи.

Сотрудники специализированного агентства взяли на себя расследование, уточняет издание.