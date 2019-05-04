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Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом

Брайана Хикерсона арестовала полиция.

Панеттьери и Хикерсон
Фото: TMZ
Панеттьери и Хикерсон
Бывшую невесту экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил ее новый бойфренд, актер Брайан Хикерсон. сообщает TMZ.

Хайден и Брайан в ночь на 2 мая отдыхали в одном из баров Голливуда, уточняет издание.

В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, в результате которого звезда "Нэшвилла" была вынуждена вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия полисмены зафиксировали следы ударов на теле у актрисы и арестовали Хиккерсона по подозрению в бытовом насилии.

Хинкерсон был освобожден на следующий день под залог в 50 тыс. долл.

Панеттьери ситуацию не комментирует.

Отметим, что четырехлетняя дочь Панеттьери и Кличко Кайя Евдокия живет в Украине с отцом.

Владимир Кличко и Хайден Панттьери с дочкой
Фото: DailyMail
Владимир Кличко и Хайден Панттьери с дочкой
Добавим, летом прошлого года Панеттьери и Кличко выставили на продажу дом, в котором жили с дочкой

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