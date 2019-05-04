Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом

Фото: TMZ Панеттьери и Хикерсон

Бывшую невесту экс-чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимира Кличко Хайден Панеттьери избил ее новый бойфренд, актер Брайан Хикерсон. сообщает TMZ.

Хайден и Брайан в ночь на 2 мая отдыхали в одном из баров Голливуда, уточняет издание.

В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, в результате которого звезда "Нэшвилла" была вынуждена вызвать полицию.

Прибывшие на место происшествия полисмены зафиксировали следы ударов на теле у актрисы и арестовали Хиккерсона по подозрению в бытовом насилии.

Хинкерсон был освобожден на следующий день под залог в 50 тыс. долл.

Панеттьери ситуацию не комментирует.

Отметим, что четырехлетняя дочь Панеттьери и Кличко Кайя Евдокия живет в Украине с отцом.

Фото: DailyMail Владимир Кличко и Хайден Панттьери с дочкой