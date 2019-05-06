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В английской Лиге 1 был забит самый циничный гол года

"Отличился" игрок "Сканторп Юнайтед".

В английской Лиге 1 был забит самый циничный гол года
Фото: скриншот

В английской Лиге 1 (третьей по значимости футбольной лиге) в последнем туре произошел скандальный эпизод.

Клуб "Сканторп Юнайтед", который стоял на вылет в Лигу 2, играл на выезде с клубом "Плимут Аргайл".

Гостям нужно было обязательно выигрывать, чтобы рассчитывать остаться в Лиге 1 на следующий сезон.

Однако, к 60-й минуте гости проигрывали 1:2. И тут вратарь "Плимута" Мэтт Мэйси получил травму и, сигнализируя о своей проблеме со здоровьем, пытался выбросить мяч в аут, но полузащитник гостей Джош Моррис подобрал мяч и отправил его, довольно красиво и цинично в сетку, сравняв счет 2:2.

На поле сразу завязалась потасовка между командами.

Отметим, футболисты "Сканторпа" никак не отреагировали на неджентльменский поступок Морриса и продолжили играть как ни в чем не бывало.

Зато на эпизод с полным пренебрежением принципов fair play отреагировали сами игроки "Плимута", через 10 минут забив решающий гол (3:2) и, тем самым, отправив "Сканторп" в низшую лигу.

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