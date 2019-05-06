Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
ГлавнаяСпорт

У "Ливерпуля" две серьезные потери перед ответным полуфиналом Лиги Чемпионов против "Барселоны"

Салах и Фирмино не смогут завтра помочь "красным".

У "Ливерпуля" две серьезные потери перед ответным полуфиналом Лиги Чемпионов против "Барселоны"
Мохамед Салах
Фото: EPA/UPG

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино не смогут принять участие в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", передает слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа The Telegraph.

При этом коуч "красных на предматчевой прес-конференции отметил, что у Салаха было обнаружено сотрясение мозга, которое египтянин получил в матче предпоследнего, 37-го тура Английской Премьер-Лиги против "Ньюкасла", столкнувшись с вратарем "сорок" Мартином Дубравкой

Что касается Фирмино, то бразилец получил травму в первом матче против "Барселоны" – по этой причине Роберто пропустил поединок в Ньюкасле.

Напомним, первая встреча команд на "Ноу Камп" завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Поединок на "Энфилде" состоится во вторник, 7 мая. Начало игры в 22:00.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также