У "Ливерпуля" две серьезные потери перед ответным полуфиналом Лиги Чемпионов против "Барселоны"

Салах и Фирмино не смогут завтра помочь "красным".

Нападающие "Ливерпуля" Мохамед Салах и Роберто Фирмино не смогут принять участие в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Барселоны", передает слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа The Telegraph.

При этом коуч "красных на предматчевой прес-конференции отметил, что у Салаха было обнаружено сотрясение мозга, которое египтянин получил в матче предпоследнего, 37-го тура Английской Премьер-Лиги против "Ньюкасла", столкнувшись с вратарем "сорок" Мартином Дубравкой

Что касается Фирмино, то бразилец получил травму в первом матче против "Барселоны" – по этой причине Роберто пропустил поединок в Ньюкасле.

Напомним, первая встреча команд на "Ноу Камп" завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Поединок на "Энфилде" состоится во вторник, 7 мая. Начало игры в 22:00.