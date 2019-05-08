Украинка Козлова сенсационно победила экс-первую ракетку мира на турнире WTA

Катерина Козлова во второй раз в своей карьере обыграла соперницу из Топ-5 мирового рейтинга.

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова (WTA, 84) в матче второго круга грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде, одержала сенсационную победу над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (WTA, 5) 7:5, 2:6, 6:4.

За право сыграть в четвертом раунде Козлова поспорит со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Добавим, что победа над Плишковой - это вторая победа Кати над теннисисткой из Топ-5 мирового рейтинга. В прошлом году она в первом круге выбила действующую на тот момент чемпионку "Roland Garros" Алену Остапенко из Латвии.

Также Козлова всего второй раз за карьеру добралась до третьего круга турнира WTA Premier Mandatory. Впервые это удалось Катерине в Индиан-Уэллс в этом году.