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WBC уважил просьбу Ломаченко и дает возможность украинцу завоевать третий пояс чемпиона

Бой за вакантный титул должен состояться осенью.

WBC уважил просьбу Ломаченко и дает возможность украинцу завоевать третий пояс чемпиона

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получит возможность выиграть третий из четырех титулов в своей категории.

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что принял просьбу украинца позволить ему провести бой за вакантный пояс в легком весе против обязательного претендента на этот титул и первого номера рейтинга британца Люка Кэмпбелла.

WBC уже обязал команды начать переговоры о поединке, который, вероятно, пройдет ранней осенью.

В свою очередь, британский промоутер Кэмпбелла Эдди Хирн остался разочарован решением WBC назначить бой за вакантный титул в легком весе между Ломаченко и Кэмпбеллом.

Хирн рассчитывал на то, что вакантный титул будет разыгран в бою между его бойцами, Кэмпбеллом и американским проспектом Девином Хэйни.

"Какой смысл работать с организацией, подниматься по рейтингу, оплачивать сборы, чтобы потом тебя обошел чемпион из другой организации. Титул должен быть разыгран двумя боксерами с наивысшим рейтингом в топ-15 WBC.

Знаете, что меня больше всего возмущает во всей этой истории? WBC не принял бы такого решения, если бы это был не Ломаченко, а какой-то другой чемпион, не столь известный. Тогда бы такой вариант даже не рассматривался. Поэтому я разочарован.

Я не скрываю, что мы хотели сперва выиграть с Люком титул, а затем объединять пояса с Ломаченко.

Но точно могу сказать, что Кэмпбелл не из тех парней, которые прячутся. Я уже с ним переговорил - он доволен полученным шансов. Бою быть. В команде Ломаченко всерьез настроены драться в Британии", - заявил Хирн.

Напомним, еще один титул в легком весе - IBF - находится в руках ганского боксера Ричарда Комми.

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