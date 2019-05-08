Накануне "Ливерпуль" на родном "Энфилде" "переехал катком" "Барселону" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (4:0) и по сумме двух поединков (первый матч – 0:3) вышел в финал турнира.
Футболисты затратили много сил на поле во время игры и эмоций, празднуя успех вместе со своими болельщиками.
На видео, опубликованном пресс-службой, футболисты пребывают почти в релаксе, поздравляя друг друга с победой.
😍😍😍— Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.
Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY
"Ливерпуль" может как выиграть дабл, так и остаться в сезоне без трофеев. Так что, особо праздновать успех над "Барселоной" команде еще рановато.
Напомним, в АПЛ "красные" отстают от "Манчестер Сити" на одно очко.
"Горожане" свой заключительный матч чемпионата проведут на выезду в Брайтоне.