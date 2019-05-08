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В раздевалке Ливерпуля после матча с Барселоной не было привычной эйфории

Пресс-служба красных опубликовала видео из раздевалки команды.

Накануне "Ливерпуль" на родном "Энфилде" "переехал катком" "Барселону" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (4:0) и по сумме двух поединков (первый матч – 0:3) вышел в финал турнира.

Футболисты затратили много сил на поле во время игры и эмоций, празднуя успех вместе со своими болельщиками.

Энфилд
Фото: EPA/UPG
Энфилд
Поэтому привычного эйфорийного празднования в раздевалке не было.

На видео, опубликованном пресс-службой, футболисты пребывают почти в релаксе, поздравляя друг друга с победой.

Добавим, нынешний сезон "Ливерпуль" закрывает двумя решающими матчами: 12 мая здесь же на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа принимают в заключительном туре Английской Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" и 1 июня - финал Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" может как выиграть дабл, так и остаться в сезоне без трофеев. Так что, особо праздновать успех над "Барселоной" команде еще рановато.

Напомним, в АПЛ "красные" отстают от "Манчестер Сити" на одно очко.

"Горожане" свой заключительный матч чемпионата проведут на выезду в Брайтоне.

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