Накануне "Ливерпуль" на родном "Энфилде" "переехал катком" "Барселону" в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов (4:0) и по сумме двух поединков (первый матч – 0:3) вышел в финал турнира.

Футболисты затратили много сил на поле во время игры и эмоций, празднуя успех вместе со своими болельщиками.

Фото: EPA/UPG Энфилд

Поэтому привычного эйфорийного празднования в раздевалке не было.

На видео, опубликованном пресс-службой, футболисты пребывают почти в релаксе, поздравляя друг друга с победой.

😍😍😍



Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY — Liverpool FC (@LFC) 7 мая 2019 г.

Добавим, нынешний сезон "Ливерпуль" закрывает двумя решающими матчами: 12 мая здесь же на "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа принимают в заключительном туре Английской Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" и 1 июня - финал Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" может как выиграть дабл, так и остаться в сезоне без трофеев. Так что, особо праздновать успех над "Барселоной" команде еще рановато.

Напомним, в АПЛ "красные" отстают от "Манчестер Сити" на одно очко.

"Горожане" свой заключительный матч чемпионата проведут на выезду в Брайтоне.