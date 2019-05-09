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"Ливерпуль" узнал своего соперника по финалу Лиги Чемпионов (обновлено)

Им оказался хорошо известный "красным" клуб из Северного Лондона.

"Ливерпуль" узнал своего соперника по финалу Лиги Чемпионов (обновлено)
Тоттенхэм
Фото: EPA/UPG

В Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" прошел ответный полуфинальный поединок Лиги Чемпионов, в котором "Аякс" принимал "Тоттенхэм".

Результат не просто удивил, он шокировал, как фанов "Аякса", так и болельщиков "Тоттенхэма".

Уже в дебюте поединка капитан "Аякса" Маттейс де Лигт после подачи углового эффектно срезал мяч в угол ворот Уго Льориса 1:0.

Фото: EPA/UPG
Несмотря на удручающее начало, гости на поле не выглядели обреченно. Атаки "Тоттенхэма" были быстры и остры.

В одном эпизоде лишь стойка ворот спасла хозяев от пропущенного гола.

Однако, за 10 минут до перерыва шансы "Тоттенхэма" выйти в финал стали почти безнадежными - Душан Тадич мягко вложил мяч в ногу Хакиму Зийеху и тот вонзил мяч под дальнюю штангу ворот 2:0.

Фото: EPA/UPG
В данной ситуации подопечным Маурисио Почеттино требовалось забивать трижды, во что верилось с трудом.

Но у "шпор" нашелся футболист, который подхватил знамя борьбы.

Вначале Лукас Моура на 55-й минуте возродил интригу (2:1), спустя четыре минуты счет сравнял (2:2), а на 90+6 минуте принес гостям фантастическую победу (2:3).

Фото: EPA/UPG
"Тоттенхэм" пакует чемоданы в Мадрид.

Нас ожидает чисто английский финал. Последний раз такое было в 2008 году, когда в Москве "Манчестер Юнайтед" по пенальти обыграл "Челси".

Обновление.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Интересно, кто там на самом нижнем "ярусе"
Фото: EPA/UPG
Интересно, кто там на самом нижнем "ярусе"
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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