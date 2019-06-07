Прыгун в высоту Бондаренко завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Украинец не имел себе равных в столице Италии.

Украинский призер Олимпиады 2016-го года в Рио-де-Жанейро в прыжках в высоту Богдан Бондаренко завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Бондаренко показал наивысший результат сезона в мире - 2 метра и 31 сантиметр, опередив ближайших конкурентов на 3 сантиметра - белоруса Максима Недосекова и египтянина Майда Эддина Газаля.

Отметим, что это первая победа для чемпиона мира-2013 и чемпиона Европы-2014 на крупных соревнованиях за последние три года.

Еще один представитель Украины в прыжках в высоту Андрей Проценко завершил выступления седьмым.