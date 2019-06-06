На "Ролан Гаррос" определилась первая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде

На турнире "Большого шлема" Roland Garros, который проходит на парижских грунтовых кортах, определилась первая пара полуфиналистов у мужчин.
В двух последующих сетах Новак был неудержим и выиграл их с одинаковым счетом 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
Таким образом, Джокович в 35-й раз вышел в полуфинал "Шлема" и 9-й - на "Ролан Гаррос".
Соперником серба по полуфиналу турнира с общим призовым фондом 42,7 млн евро будет четвертая ракетка турнира австриец Доминик Тим, в четвертьфинале обыгравший десятого сеяного, россиянина Карена Хачанова 6:2, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Back in the final 4️⃣.@DjokerNole too good for Zverev 7-5 6-2 6-2. Meets Them in the semi-finals.— Roland-Garros (@rolandgarros) 6 июня 2019 г.
🎾 https://t.co/Zs3DNFWbFP #RG19 pic.twitter.com/sz1GWIHa2h