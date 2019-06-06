На "Ролан Гаррос" определилась первая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде

На турнире "Большого шлема" Roland Garros, который проходит на парижских грунтовых кортах, определилась первая пара полуфиналистов у мужчин.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович

Первая ракетка мира серб Новак Джокович лишь в первой партии встретил сопротивление со стороны немца Александра Зверева (ATP, 5) 7:5.

В двух последующих сетах Новак был неудержим и выиграл их с одинаковым счетом 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Таким образом, Джокович в 35-й раз вышел в полуфинал "Шлема" и 9-й - на "Ролан Гаррос".

Фото: EPA/UPG Доминик Тим