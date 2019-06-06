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На "Ролан Гаррос" определилась первая пара полуфиналистов в мужском одиночном разряде

Новак Джокович и Доминик Тим успешно преодолели четвертьфинальный барьер.

На турнире "Большого шлема" Roland Garros, который проходит на парижских грунтовых кортах, определилась первая пара полуфиналистов у мужчин.

Новак Джокович
Фото: EPA/UPG
Новак Джокович
Первая ракетка мира серб Новак Джокович лишь в первой партии встретил сопротивление со стороны немца Александра Зверева (ATP, 5) 7:5.

В двух последующих сетах Новак был неудержим и выиграл их с одинаковым счетом 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

Таким образом, Джокович в 35-й раз вышел в полуфинал "Шлема" и 9-й - на "Ролан Гаррос".

Соперником серба по полуфиналу турнира с общим призовым фондом 42,7 млн евро будет четвертая ракетка турнира австриец Доминик Тим, в четвертьфинале обыгравший десятого сеяного, россиянина Карена Хачанова 6:2, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
Доминик Тим
Фото: EPA/UPG
Доминик Тим

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