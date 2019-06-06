В Португалии стартовала финальная часть нового турнира Лиги Наций.

В Порту на стадионе "Драгау" в полуфинальном матче встретились победители своих групп сильнейшего дивизиона А – команды Португалии и Швейцарии.

Динамичный поединок, который складывался драматично, завершился победой хозяев 3:1.

У победителей хет-триком отметился Криштиану Роналду, у проигравших с пенальти - Рикардо Родригес.

Счет на 25-й минуте открыли португальцы – Криштиану эффектно исполнил штрафной удар, самим же и заработанный 1:0.

На 53-й минуте произошел редчайший, как для новой эры футбола эпизод. В атаке швейцарцев в португальской штрафной площади рухнул швейцарец Стивен Цубер – рефери Феликс Брых проигнорировал падение Цубера, а спустя какие-то секунды в ответной атаке у ворот швейцарцев произошел аналогичный эпизод с падением португальца Бернарду Силва.

Во втором случае Брых без колебаний указал на "точку", но после протестов швейцарцев пошел глянуть видеоповтор.

В итоге первичное решение с назначением пенальти в ворота швейцарцев было отменено.

Попутно (чтоб дважды не бегать) немецкий арбитр решил пересмотреть эпизод с Цубером. И назначил пенальти в ворота хозяев, реализованный Родригесом.

Так счет, вместо 2:0, стал 1:1.

А когда казалось, что двух экстра-таймов командам не избежать, на авансцену вновь вышел Роналду.

На 88-й и 90-й минутах Криштиану привычно для себя исполнил два простеньких шедевра и вывел португальцев в финал турнира 3:1.