Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
Вбивство дитини в Переяславі: хто збирає політичні «пінки» з трагедії?
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
ТКГ в Минске готовит снятие экономической блокады ОРДЛО по предложению Кучмы и Зеленского
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
Генпрокуратура объявила подозрение Ющенко
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
В СМИ попали новые доказательства причастности россиян к крушению МН17
Рейтинг "Слуги народа" приближается к 50%, - опрос
Рейтинг "Слуги народа" приближается к 50%, - опрос
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
Зеленский на встрече с Туском использовал часть речи Порошенко
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
В Днепре пьяный экс-прокурор с женой устроили стрельбу из ружья с балкона
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
ГлавнаяСпорт

Гений Роналду сделал Португалию первой финалисткой первого розыгрыша Лиги Наций

Криштиану оформил хет-трик.

Гений Роналду сделал Португалию первой финалисткой первого розыгрыша Лиги Наций
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

В Португалии стартовала финальная часть нового турнира Лиги Наций.

В Порту на стадионе "Драгау" в полуфинальном матче встретились победители своих групп сильнейшего дивизиона А – команды Португалии и Швейцарии.

Динамичный поединок, который складывался драматично, завершился победой хозяев 3:1.

У победителей хет-триком отметился Криштиану Роналду, у проигравших с пенальти - Рикардо Родригес.

Счет на 25-й минуте открыли португальцы – Криштиану эффектно исполнил штрафной удар, самим же и заработанный 1:0.

На 53-й минуте произошел редчайший, как для новой эры футбола эпизод. В атаке швейцарцев в португальской штрафной площади рухнул швейцарец Стивен Цубер – рефери Феликс Брых проигнорировал падение Цубера, а спустя какие-то секунды в ответной атаке у ворот швейцарцев произошел аналогичный эпизод с падением португальца Бернарду Силва.

Во втором случае Брых без колебаний указал на "точку", но после протестов швейцарцев пошел глянуть видеоповтор.

В итоге первичное решение с назначением пенальти в ворота швейцарцев было отменено.

Попутно (чтоб дважды не бегать) немецкий арбитр решил пересмотреть эпизод с Цубером. И назначил пенальти в ворота хозяев, реализованный Родригесом.

Так счет, вместо 2:0, стал 1:1.

А когда казалось, что двух экстра-таймов командам не избежать, на авансцену вновь вышел Роналду.

На 88-й и 90-й минутах Криштиану привычно для себя исполнил два простеньких шедевра и вывел португальцев в финал турнира 3:1.

Сегодня во втором полуфинале встретятся еще два победителя своих групп - Англия и Голландия. Спустя 5 дней после финала Лиги Чемпионов вновь на поле сойдутся друг против друга Вирджил ван Дейк и Харри Кейн.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также