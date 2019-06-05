Сборная Франции в полном составе была удостоена Орденом Почетного легиона, это высшая награда страны, отмечает twitter президента Франции.

EN DIRECT | Remise de décoration en l’honneur de l’équipe de France masculine de football, Championne du monde 2018. https://t.co/EGcTBNsfce — Élysée (@Elysee) 4 июня 2019 г.

Он был учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Прием в члены организации осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Франции.

Напомним, прошлым летом национальная команда Франции, под руководством Дидье Дешама во второй раз в своей истории выиграла Чемпионат мира. В финале Les Blues взяли верх над сборной Хорватии (5:2).