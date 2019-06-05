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Весь состав сборной Франции по футболу награжден Орденом Почетного легиона

Это высшая награда страны.

Сборная Франции в полном составе была удостоена Орденом Почетного легиона, это высшая награда страны, отмечает twitter президента Франции.

Он был учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом. Прием в члены организации осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Франции.

Напомним, прошлым летом национальная команда Франции, под руководством Дидье Дешама во второй раз в своей истории выиграла Чемпионат мира. В финале Les Blues взяли верх над сборной Хорватии (5:2).

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