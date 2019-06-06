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Усик отказался от третьего чемпионского пояса

Александр Усик лишился статуса чемпиона мира по версии WBO.

Усик отказался от третьего чемпионского пояса
Фото: wboboxing.com

Александр Усик продолжает терять свои пояса – теперь уже бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе больше не является чемпионом мира по версии WBO, сообщили в организации.

"Поскольку чемпион WBO Александр Усик переходит в супертяжелый вес, "временный" чемпион Кшиштоф Гловацки становится новым чемпионом организации", - заявил президент организации Франсиско Валкарсель.

Таким образом, чемпионом WBO вновь стал поляк Кшиштоф Гловацки, который владел титулом до встречи с Усиком.

Кшиштоф Гловацки
Фото: wboboxing.com
Кшиштоф Гловацки
Защиту титула Гловацки проведет 15 июня в Риге в полуфинале второго сезона Суперсерии в бою с Майрисом Бриедисом.

Также на кону боя Гловацки - Бриедис будет еще один чемпионский титул, ранее принадлежащий Усику - вакантный пояс по версии WBC. 

Напомним, после того, как Усик лишился пояса по версии WBA, у украинца еще остается пояс чемпиона IBF в тяжелом весе.

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