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На матч отбора Евро-2020 Украина – Сербия во Львов собираются сербские ультрас

Известная белградская группировка посетит завтрашнюю игру.

На матч отбора Евро-2020 Украина – Сербия во Львов собираются сербские ультрас
Белградские фаны
Фото: orum.fanat1k.ru

Известная белградская группировка футбольных хулиганов планирует приехать во Львов на матч сборных Украины и Сербии в рамках отбора к Евро-2020, сообщает Спортивка.

Отмечается, что украинская полиция вызывает подкрепление, в том числе из Киева и других областей.

Также подтверждается присутствие хорватских ультрас (известными своей непримиримостью к сербским коллегам), которые пройдут совместным маршем с украинскими болельщиками.

Игра отбора к Евро-2020 между сборными Украины и Сербии состоится завтра, 7 июня, на "Арене-Львов". Начало поединка - в 21:45.

Напомним, на групповом этапе Лиги Чемпионов футболисты "Наполи" до выхода на поле прошли через адский туннель стадиона "Црвены Звезды".

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