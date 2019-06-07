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Определился соперник сборной Португалии по финалу Лиги Наций

Голландцы в контраверсийном поединке обыграли англичан.

Определился соперник сборной Португалии по финалу Лиги Наций
Сборная Голландии
Фото: EPA/UPG

Счет 3:1 становится популярным для полуфиналов Лиги Наций.

Вслед за противостоянием португальцев и швейцарцев такого же результата удалось достичь в Гимарайнше на стадионе "Афонсу Энрикеш" сборным Голландии и Англии.

Первый тайм сложился вязко. Причем команды не расшевелил даже гол, забитый на 32-й минуте английским форвардом Маркусом Рэшфордом с пенальти, назначенным после грубой ошибки защитника Маттейса де Лигта 0:1.

Голландцы долго запрягали, аж до середины второго тайма.

На 73-й минуте де Лигту удалось реабилитироваться после стандарта и перевести встречу в овертайм 1:1.

Правда, на 84-й минуте был еще гол Джесси Лингарда, отмененный VAR из-за минимального офсайда.

Всё решили две грубейшие ошибки защитников англичан, совершенные на 97-й и 114-й минутах 3:1.

Как и на Чемпионате мира-2018 британцам придется играть за третье место – на сей раз со Швейцарией.

А Голландия в финале поспорит с португальцами.

Обе встречи пройдут 9 июня.

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