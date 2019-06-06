"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на должности главного тренера первой команды.
Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба киевского "Динамо".
Хацкевич возглавил киевский клуб в 2017 году после ухода Сергея Реброва.
С тех пор "Динамо" под руководством белорусского специалиста не выиграло ни чемпионат страны, ни Кубок. Единственным достижением клуба был выигрыш Суперкубка Украины в 2018 году.
Предыдущий контракт 45-летнего белорусского специалиста истек 31 мая.