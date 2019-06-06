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"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем

Новое соглашение рассчитано на два года.

"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на должности главного тренера первой команды.

Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба киевского "Динамо".

Хацкевич возглавил киевский клуб в 2017 году после ухода Сергея Реброва.

С тех пор "Динамо" под руководством белорусского специалиста не выиграло ни чемпионат страны, ни Кубок. Единственным достижением клуба был выигрыш Суперкубка Украины в 2018 году.

Предыдущий контракт 45-летнего белорусского специалиста истек 31 мая.

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