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Полуфиналистки Roland Garros в женском одиночном разряде выдали самый безумный сет в истории турнира

Эшли Барти победила Аманду Анисимову.

Эшли Барти (слева) и Аманда Анисимова
Фото: EPA/UPG
Эшли Барти (слева) и Аманда Анисимова
В полуфинале Roland Garros встретились восьмая ракетка мира австралийка Эшли Барти и 17-летняя американка Аманда Анисимова.

Стартовую партию более собранно начала 23-летняя Барти, которая повела 5:0 по геймам и имела два сетбола. Казалось дело идет к редкой, как для такой стадии турнира, "баранке", однако Анисимова сумела проявить недюжинный характер.

Сперва американка отыграла два сетбола, а затем стала брать один гейм за другим. Отыгравшись, юная теннисистка перевела партию на тай-брейк, который и выиграла (7-4).

Правда, два последующих сета остались за более опытной австралийкой – две партии по 6:3.

В финале соперницей Барти стала чешка Маркета Вондроушова, в полуфинале обыгравшая к радости местных болельщиков англичанку Йоханну Конту 7:5, 7:6 (7-2).

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