Полуфиналистки Roland Garros в женском одиночном разряде выдали самый безумный сет в истории турнира

Стартовую партию более собранно начала 23-летняя Барти, которая повела 5:0 по геймам и имела два сетбола. Казалось дело идет к редкой, как для такой стадии турнира, "баранке", однако Анисимова сумела проявить недюжинный характер.
Сперва американка отыграла два сетбола, а затем стала брать один гейм за другим. Отыгравшись, юная теннисистка перевела партию на тай-брейк, который и выиграла (7-4).
В финале соперницей Барти стала чешка Маркета Вондроушова, в полуфинале обыгравшая к радости местных болельщиков англичанку Йоханну Конту 7:5, 7:6 (7-2).