Еще один украинец подписал контракт с клубом Российской Премьер-лиги

Олег Данченко будет выступать за казанский "Рубин".

Казанский "Рубин" подписал контракт с 24-летним украинским защитником Олегом Данченко, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года.

Уроженец Запорожья, в свое время играл за молодежную сборную Украины. В Украинской Премьер-лиге защищал цвета таких клубов, как "Черноморец" и "Шахтер".

Прошлый сезон начал в "Шахтере", в составе которого сыграл 12 матчей, в том числе 90 минут в победной встрече группового этапа Лиги Чемпионов против "Хоффенхайма" (3:2).

Вторую часть сезона провел в аренде в красноярском "Енисее", отыграв 11 матчей в РПЛ.

Напомним, в октябре 2018 года УЕФА отстранил "Рубин" от участия в еврокубках сроком на один год.