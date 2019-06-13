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Матч за Суперкубок Украины в десятый раз примет Одесса

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" встретятся 28 июля.

Матч за Суперкубок Украины в десятый раз примет Одесса
Фото: segodnya.ua

Определена дата и место проведения 16-го розыгрыша Суперкубка Украины по футболу.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Премьер-лиги.

"Уже стало доброй традицией матч-открытие нового сезона - Суперкубок Украины проводить в Одессе, а традиции не следует нарушать. Поэтому уже в десятый раз 28 июля в Южной Пальмире пройдет одно из самых ярких событий в спорте Украины - поединок между титулованными футбольными клубами Украины "Динамо" и "Шахтером", - говорится в сообщении.

О старте продажи билетов объявят на следующей неделе.

Напомним, в 2018 Суперкубок Украины выиграло "Динамо".

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