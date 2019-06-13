Вратарь сборной России по футболу был задержан в аэропорту за пьяный дебош

Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев попал в некрасивую историю.

Накануне Лунев был доставлен в отделении полиции аэропорта Внуково, сообщает "Спорт-Экспресс".

Футболист, который возвращался из Нижнего Новгорода, где сборная России проводила матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра (1:0), на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании "Россия", рейсом которой должен был вылететь домой - в Санкт-Петербург, отмечает издание.

По сообщению, Андрей "был пьян и вел себя вызывающе". Ему сперва сделали предупреждение за поведение, затем сняли с рейса. Лунев оскорблял сотрудников авиакомпании, после чего полицейские задержали вратаря и доставили в отделение полиции аэропорта.

В отделении полиции измерили количество алкоголя в крови голкипера, освидетельствование показало 0,77 промилле (около двух бокалов пива). В отношении Лунева составили протокол о мелком хулиганстве.

Напомним, игрок сборной России по футболу назвал бедность главной проблемой России