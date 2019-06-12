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Ключевой защитник "Ливерпуля" пропустит начало следующего сезона из-за травмы

Эндрю Робертсон повредил подколенное сухожилие в расположении сборной.

Ключевой защитник "Ливерпуля" пропустит начало следующего сезона из-за травмы
Эндрю Робертсон
Фото: skysports.com

Один из ключевых защитников "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил травму в расположении сборной Шотландии, сообщает Sky Sports.

Футболист принял участие в матче отбора на Евро-2020 против Кипра (2:1), однако на следующую встречу группового этапа (против Бельгии - 0:3) Эндрю не был включен в состав.

Врачи британской сборной подтвердили, что игрок "Ливерпуля" повредил подколенное сухожилие. Сообщается, что из-за этой травмы Роберстон рискует пропустить начало сезона в Английской Премьер-Лиге.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Робертсон принял участие в 36 матчах, в которых отдал 12 результативных передач.

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