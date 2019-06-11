Экс-игрок сборной Голландии по футболу назначил себе 28 июня последним днем жизни (обновлено)

Бывший игрок сборной Нидерландов, шотландского "Рейнджерс", санкт-петербургского "Зенита" и голландской "Фортуны" Фернандо Риксен с 2013 года борется с неизлечимой болезнью. Врачи обнаружили у 42-летнего голландца боковой (латеральный) амиотрофический склероз (БАС), который также известен как болезнь моторных нейронов - медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних (моторная кора головного мозга), так и нижних (передние рога спинного мозга и ядра черепных нервов) двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

На протяжении 6 лет Фернандо продолжал непрерывное лечение болезни. Однако 9-го июня Риксен при помощи специального компьютера, воспроизводящего человеческую речь, записал видеообращение ко всем своим знакомым с целью прийти и провести с ним последний вечер.

"Всем привет! Скоро настанет важный для меня день. 28-го июня будет моим последним вечером. Я устал. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся, ваш Фернандо", - заявил Риксен.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU — Ricksen my friend/pauline (@broxi63) 9 июня 2019 г.

Это означает, что врачи шотландского хосписа "Сент Эндрюс" сделают ему пассивную эвтаназию. В Великобритании данная практика считается легальной.

Обновление. Риксен, ранее объявивший о своем прощальном вечере, подчеркнул, что он не намерен подвергать себя процедуре эвтаназии. Своим заявлением Фернандо лишь хотел объявить о своем последнем выходе в свет.

"Хочу подчеркнуть, что 28 июня будет мое последнее публичное выступление, – приводит слова Риксена автор биографии Риксена Винсент де Врей в своем Твиттере. – Короче говоря, я не собираюсь делать это моим последним днем жизни. Я буду продолжать бороться. Просто буду делать это без камер", - уточнил Фернандо.

Fernando Ricksen: "I would like to emphasize on the fact that June 28th will be my final public appearance. In other words: I do NOT have the intention to make it my final day. I will continue fighting, the rest of the battling is just going to happen out of the limelights." — Vincent de Vries (@therealvdv) 10 июня 2019 г.

Отметим, 28 июня с в отеле GoGlasgow Urban Hotel состоится "Вечер с Фернандо Риксеном".

В качестве почетных гостей на нем будут присутствовать телеведущий Дэвид Теннер, экс-защитник "Рейджерс" Марвин Эндрюс, комик Ди Максвелл и певица Линдси Глен. Вход на вечеринку обойдется в 70 фунтов.

Экс-футболист известен тем, что собирает деньги на борьбу с БАС, и это мероприятие не станет исключением. В 2016 году Риксен основал собственный благотворительный фонд. Его работа и борьба игрока с болезнью показаны в документальном фильме голландского режиссера Рональда Топа "Фернандо Риксен – последняя битва". Фильм снимался в Голландии и Испании, где семья Риксена жила до того, как узнала о страшном диагнозе. Создатели фильма также рассказали, что их вдохновила татуировка на груди игрока: "Я воин. Воин с боевым духом. Я никогда не сдамся".