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В ходе церемонии награждения на Гран-При по гимнастике в Брно вместо гимна РФ прозвучал гимн СССР

17-кратная чемпионка мира в боевых единоборствах одержала очередную победу.

В ходе церемонии награждения на Гран-При по гимнастике в Брно вместо гимна РФ прозвучал гимн СССР
Дарья Трубникова
Фото: lickr

Накануне в чешском Брно прошел этап Гран-При по художественной гимнастике.

Россиянка Дарья Трубникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.

Однако, на церемонии награждения, вместо того, чтобы услышать гимн Российской Федерации прозвучал гимн СССР, сообщает "Спорт-Экспресс".

Организационный комитет этапа Гран-При принес извинения за использование гимна СССР.

"Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной", - цитирует заявление оргкомитета издание.

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