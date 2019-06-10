В ходе церемонии награждения на Гран-При по гимнастике в Брно вместо гимна РФ прозвучал гимн СССР

17-кратная чемпионка мира в боевых единоборствах одержала очередную победу.

Накануне в чешском Брно прошел этап Гран-При по художественной гимнастике.

Россиянка Дарья Трубникова завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье.

Однако, на церемонии награждения, вместо того, чтобы услышать гимн Российской Федерации прозвучал гимн СССР, сообщает "Спорт-Экспресс".

Организационный комитет этапа Гран-При принес извинения за использование гимна СССР.

"Мы приносим искренние извинения российской делегации и российским спортсменам за произошедшее, эта ошибка была не намеренной", - цитирует заявление оргкомитета издание.